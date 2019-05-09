اجتماع بكركي ينتهي من دون التوصل الى حل في ملف "وصلة المنصورية"

التقى الراعي البستاني سامي الجميل والياس حنكش ومدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك لمتابعة تطورات شبكة التوتر العالي في المنصورية.

وبعد الاجتماع قال المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض، "إن المشاركين شجبوا ما حصل من تصادم بين القوى الامنية والاهالي وأجمعوا على ضرورة إيقافه فورا".

وأطلع المشاركون بحسب غياض، على ملف الدراسات لدى وزارة الطاقة، لافتا الى أن "الامر يقتضي مراجعة السلطات المعنية لايجاد مخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء".

بدوره، قال النائب الياس حنكش لدى مغادرته الصرح البطريركي "وضعنا هواجسنا لدى البطريرك، وهو سيستمع الى رأي اهالي المنصورية ويجري الاتصالات اللازمة في هذا الامر".

وأعلن انه "لم يتم التوصل الى اي حل وطالبنا بتأليف لجنة لمتابعة الموضوع لدراسة مدى ضرر مد وصلة التوتر العالي في المنصورية".

ونقلت قناة الـ LBCI عن مصادر المجتمعين في بكركي، أن "الحل الوحيد الذي عرضته بستاني هو شراء الشقق من الاهالي".

وأكدت البستاني، ان "الخطة مستمرة لانها حصلت على موافقة الحكومة ورفضت اقتراح الجميل وحنكش بإنشاء لجنة محايدة من الخبراء".

وكانت البستاني التقت الراعي، ووزير الدفاع الياس بو صعب أمس الاربعاء، واكدت عدم وجود أي ضرر على صحة الاهالي جراء مد خط التوتر العالي، ولفتت الى أن مدها تحت الارض يشكل ضررا أكبر.

وصباح الخميس التقى النائب ابراهيم كنعان الراعي وبحث معه في ملف وصلة المنصورية أيضا، داعيا الى طرح حل يطمئن الاهالي.

ويواصل أهالي المنصورية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي في منطقتهم. ويحاول الاهالي منع الفرق الفنية من القيام بأعمالها، فيما حصلت مواجهات بين الاهالي والقوى الامنية.