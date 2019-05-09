سامي الجميل تقدم و9 نواب بطعن في قانون الكهرباء

تقدم النائب سامي الجميل وتسعة نواب الخميس، بطعن امام المجلس الدستوري،

بمشروع قانون الكهرباء الذي ينص على وضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة.

واوضح الجميل أن "الطعن بقانون الكهرباء لا يوقف خطة الكهرباء، وإنما يفرض الالتزام بمعايير الشفافية واصول ادارة المناقصات".

وشكر بعد تقديم الطعن في المجلس الدستوري، "جميع الذين وقعوا على الطعن وكسروا كل التوقعات."

والـ 10 نواب الذين وقعوا على الطعن بقانون الكهرباء هم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، علي درويش، جهاد الصمد وفيصل كرامي.