سياسيو لبنان ينعون بطريرك "المصالحة والسلام" مار نصر الله بطرس صفير

نعى سياسيو لبنان الاحد البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير الذي توفي فجر الاحد عن عمر يناهز 99 عاما.

ونعى رئيس الجمهورية ميشال عون صفير في بيان، وقال "ستفتقده الساحة الوطنية رجلاً صلباً في دفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه".

بدوره، قال رئيس الحكومة سعد الحريري في بيان إن صفير "يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان".

واعتبر أنه "جسّد بشخصه وبعمله إرثا للقيم الروحية والوطنية، في مرحلة صعبة من تاريخ لبنان ارتفع معها بالصلابة والقدوة والثبات والشجاعة الى مرتبة الرمز الوطني، الذي أسهم بكل تأكيد بتحويل مجرى الأحداث، ونقل لبنان من حالة الى حال".

ونعى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل البطريرك صفير عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "بخسارة الكنيسة المارونية اليوم احد كبار بطاركتها الكاردينال صفير، نحزن كثيرا ونصمم عميقا ان نتابع مع البطريرك الراعي مسيرة الحفاظ على الوجود الحر التنوع وعلى الكيان النهائي برسالته الانسانية".

من جهتها، نعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن البطرك صفير أيضا، وقالت "‏رحم الله البطريرك صفير رمز الحرية والسيادة والاستقلال وصانع المصالحة".

وأضافت "ستبقى في وجداننا، ملهما للقضايا الوطنية المحقة، ومتقدما في دحر الوصاية التي خطها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز بدمائهم".

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على تويتر "وداعاً لبطريرك الاستقلال والمصالحة والمحبة والسلام".

أما نجله النائب تيمور جنبلاط فقال عبر "تويتر" "نودعك اليوم، وسنفتقدك رجل المصالحة والتسامح والعقلانية، وستبقى ذكراك ولأجيال قادمة جسر العبور الى لبنان الواحد".

ونشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر صورة للبطريرك صفير بالاضافة الى مجموعة صور تجمعه مع صفير.

وارفق الصور بهاشتاغ #مثله_لا_يموتون.

رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية قال"رحل اليوم رجل عظيم آمن بمبادئه حتى آخر لحظة ولم يتنازل يوما عن قناعاته...‏رحم الله غبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير".

وتوفي البطريرك صفير عن عمر 99 عاماً، وفق ما أعلن الصرح البطريركي فجر الأحد.وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وانتخب صفير في نيسان 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي.

ولعب صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.