الحكومة تجتمع الاحد والاثنين للبت في موضوع الموزانة

يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاحد، على أن تليها جلسة أخرى يوم غد الاثنين لانهاء رحلة الموزانة تمهيدا لاقرارها.

وقالت أوساط وزارية متابعة لصحيفة "النهار" الاحد، "إن الحكومة مجتمعة تتجه الى استكمال إقرار الموازنة في الجلستين المقبلتين وانهاء النقاط الجوهرية العالقة المتصلة بملفات اساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين وسواها من ملفات متبقية امام مجلس الوزراء ينتظر ان تشكل محور مناقشاته الليلة وغدا".

واكدت المصادر وجود "تصميم واضح لدى الحكومة ورئيسها سعد الحريري على إقرار الموازنة في اسرع وقت ومن دون تسرع بل ضمن الألية التي اتبعت حتى الان بما يكفل اخضاع كل ملف مهم في سياق السعي الى اخراج موازنة تقشفية ومتوازنة بالمقدار الممكن للبحث المعمق، ولكن وسط قرار واضح متوافق عليه بعدم التراجع عن الاهداف الكبيرة للموازنة في تحقيق تخفيض ملموس للعجز".

يشار الى ان مسألة الرواتب للموظفين في القطاع العام تشكل حقل الألغام الاخطر الذي يتعين على مجلس الوزراء مواجهته والخروج بقرار لا يفجر احتجاجات واسعة من شانها تصعيد الحركة الاحتجاجية التي تستعد لها فئات عدة من ابرزها هيئة التنسيق النقابية التي ارجأت اعتصاماتها الى الاثنين وكذلك العسكريون المتقاعدون الذين يفترض ان يعقد لقاء حاسم بين ممثليهم ووزير الدفاع الياس ابو صعب صباح الاثنين يبنى على اساسه مصير تحركهم على الارض سلبا او ايجابا.