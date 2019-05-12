الأمم المتحدة تؤكد بدء انسحاب المتمردين اليمنيين من الحديدة

أكّدت الأمم المتحدة بدء انسحاب المتمرّدين الحوثيّين السبت من ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة غرب اليمن، فيما اتّهم مسؤول رفيع موالٍ للحكومة المتمرّدين بتنفيذ "مسرحيّة جديدة".

ويُعدّ انسحاب الحوثيّين خطوةً أولى في إطار تنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النّار بين الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليّاً والمتمرّدين المدعومين من إيران، كان قد تمّ التوصّل إليه في السويد العام الفائت.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس حول بدء إعادة انتشار قوّات الحوثيّين، قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "نعم، لقد بدأت".

من جهته، قال مصدر مقرّب من الحوثيّين إنّ الموانئ سُلّمت إلى خفر السّواحل الذين كانوا مسؤولين عنها قبل استيلاء الحوثيّين عليها قبل قرابة خمس سنوات.

وأفاد مصوّر في فرانس برس في ميناء الصليف أنّه شاهد قوّات الحوثيّين تُغادر الموقع، فيما كان رجال في زيّ خفر السواحل يدخلونه، مضيفاً أنّ هذه التحرّكات تمّت بمراقبة الأمم المتحدة.

لكنّ محافظ الحديدة الحسن طاهر قال إنّ "الحوثيّين يُنفّذون مسرحيّةً جديدة بتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون رقابةٍ أمميّة أو من الجانب الحكومي حسب آليّة الاتّفاق".

وبحسب طاهر، فإنّ "هذه خطوة أحاديّة تُناقض الاتّفاق وتتحمّل الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها في اليمن (مارتن غريفيث) مسؤوليّتها"، متّهماً غريفيث بالعمل لصالح المتمرّدين.

وأضاف "مارتن غريفيث يريد تحقيق نصر حتّى وإن كان الحوثيّون يسلّمون (الموانئ) لأنفسهم. لكنّ هذا مرفوض تماماً من قبلنا، ويجب تنفيذ كلّ بنود الاتّفاق، خصوصاً في ما يتعلّق بهوّية القوّات التي سوف تتسلّم من الحوثيين".

من جانبها، نقلت قناة "المسيرة" عن المسؤول في لجنة إعادة الانتشار محمد القادري قوله "نفّذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته".

- اجتماع للأمم المتحدة -

ا ف ب / ستر

قوات خفر السواحل في وضع الاستعداد قبل تسلمها مسؤولية مرفأ الصليف في الحديدة في اليمن في 11 أيار/مايو 2019.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة الجنرال مايكل لولسغارد في بيان إنّ "هذه هي الخطوة العمليّة الأولى على أرض الواعق منذ إبرام اتّفاق الحديدة"، موضحاً أنّ عمليّة انسحاب الحوثيّين ستنتهي بحلول الثلاثاء.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي لتلقّي إيجاز حول الحديدة الأربعاء.

وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر أنّ الانسحاب "أحاديّ الجانب" سيتمّ "الساعة 10,00 (7,00 تغ) من السبت".

واتّهم الحكومة بتعطيل انسحاب موازٍ من أجزاء من مدينة الحديدة كانت قد تعهّدت بالانسحاب منها بموجب اتّفاق الهدنة في كانون الأول الفائت.

وكتب على تويتر أيضاً أنّ "الانسحاب أحاديّ الجانب الذي سيقوم به الجيش واللجان (التابعة للحوثيين) جاء نتيجةً لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم تنفيذ اتّفاق الانسحاب".

وتوصّل طرافا النزاع اليمني إلى اتّفاق في السّويد في كانون الأوّل نصّ على سحب جميع المقاتلين من مدينة الحديدة ومن مينائها الحيوي وميناءين آخرين تحت سيطرة الحوثيين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

لكنّ الاتفاق لم يُطبّق بعد، وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي جرى التوافق حوله خلال محادثات السويد.

وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر "نرحّب بأيّ خطوة جادّة نحو تنفيذ اتّفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة"، محذّراً من "محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة".

وأوضح الإرياني أنّ الخطوة الأولى من الاتّفاق تنصّ على انسحاب الحوثيين من موانئ الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزعها، بينما تنصّ الخطوة الثانية على الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي وانسحاب القوات الحكومية من منطقة تدعو "كيلو 8".

وذكر الإرياني أنّ "أيّ انتشار أحاديّ لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

- صوامع القمح -

تقع الحديدة على البحر الأحمر ويمرّ عبر مينائها نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنيّة والمساعدات الإنسانية، ما يجعلها شريان حياة لملايين من السكان الذين باتوا على حافة المجاعة.

ويُسيطر المتمرّدون على الجزء الأكبر من المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

وتوجد في المدينة الحيويّة المتنازع عليها صوامع مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي مخزوناً من القمح يبلغ 51 ألف طنّ ويكفي لإطعام أكثر من 3,7 مليون شخص لمدّة شهر. إلا أنّها غير مستخدمة بعد أن دفعَ القتال الأمم المتحدة إلى سحب موظفيها من المدينة في أيلول الفائت.

وقالت الأمم المتحدة إن اثنتين من الصّوامع تعرّضتا لإطلاق نار الخميس.

يشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.