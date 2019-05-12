أنظار الموظفين شاخصة على الموزانة وسط استعدادات للتحرك في الشارع مجددا

تشكل مسألة الرواتب للموظفين في القطاع العام حقل الألغام الاخطر الذي يتعين على مجلس الوزراء مواجهته والخروج بقرار لا يفجر احتجاجات واسعة من شانها تصعيد الحركة الاحتجاجية التي تستعد لها فئات عدة.

من ابرز الفئات التي تستعد للتظاهر، هيئة التنسيق النقابية، التي ارجأت اعتصاماتها الى الاثنين، وكذلك العسكريون المتقاعدون الذين يفترض ان يعقد لقاء حاسم بين ممثليهم ووزير الدفاع الياس ابو صعب صباح الاثنين يبنى على اساسه مصير تحركهم على الارض سلبا او ايجابا.

ولا تخفي اوساط نقابية معنية بمتابعة الاستعدادات الجارية للتحركات في الشارع خشيتها وفقا لصحيفة "النهار" من تصعيد اذا جاءت القرارات الحكومية على غير ما تامل فيه الجهات النقابية وسواها مثل القضاة والأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بالاضافة الى موظفي القطاع العام في ظل الكلام عن تجميد او اقتطاع نسبة من الرواتب الذين تتجاوز سقفا معينا يتردد انه ثلاثة ملايين ليرة.

وتعم شوارع لبنان منذ فترة سلسلة اعتصامات واحتجاجات وإضرابات ينفذها موظفو القطاع العام من بينهم العسكريين، إضافة الى موظفي مصرف لبنان وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، رفضا للمس برواتبهم عبر الموزانة.

وتعقد الحكومة جلستين اليوم الاحد والاثنين لاستكمال النقاش في الموازنة تمهيدا لاقرارها.