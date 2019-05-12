دريان وقبلان وحسن يستذكرون البطريرك صفير

أعرب القادة الروحيين عن حزنهم الشديد لوفاة البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير.

واعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن "الحزن والأسى" لفقدان صفير "الذي كان رمزا دينيا ووطنيا كبيرا وعاصر المفتي الشهيد حسن خالد وكان له موقف وطني مميز وجامع حين استشهد".

وقال "البطريرك صفير مثال للاعتدال والانفتاح والحكمة والحوار والمحبة والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين وكان يدافع عن قضايا وأمور اللبنانيين جميعا دون أي تفرقة أو تمييز".

وأضاف "ترك في ذاكرة اللبنانيين وقفات مشهودا لها خلال توليه مسؤولياته الدينية، كان مدافعا صلبا عن قضايا الإنسان والوطن والعروبة، حاملا في قلبه وعقله ووجدانه هموم الناس وأمينا عليها ووفيا ومخلصا لها وشكل حالة وطنية ستبقى علامة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث باعتداله".

وزار وفد من دار الفتوى الصرح البطريركي في بكركي، وقدموا التعازي بالبطرك صفير.

بدوره، نعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، في بيان ، "رحيل صاحب الغبطة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي خسر لبنان وكل العائلات الروحية بفقده صاحب همة عالية ورجلا محبا لوطنه اتسمت مواقفه بالوطنية منذ عرفناه وعملنا مع إخواننا رؤساء الطوائف الروحية على غرس روح المحبة والتعاون بين اللبنانيين".

ولفت قبلان الى أن "الراحل الكبير شريكا في تحصين الوحدة الوطنية وترسيخ العيش المشترك وحفظ لبنان، إذ عمل بإخلاص لخدمة رعيته ودعم الحوار بين اللبنانيين".

كذلك، أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن عن "بالغ الأسى برحيل الكاردينال صفير الذي شكل في حياته علامة فارقة بتاريخ لبنان".

وقال في تصريح "كان ركنا وطنيا روحيا سياديا، آمن بلبنان المستقل، وأرسى ثوابت العيش المشترك في الزمن الصعب وفتح صفحة المصالحة الوطنية التاريخية التي كانت محطة مضيئة سطعت فوق جراح الماضي وأعطت المثال الحقيقي عن العمل الوطني الصرف".

وشدد على أن "لبنان سيفتقد البطريرك الراحل وحرصه على الحوار الإسلامي المسيحي ومحبته وتسامحه وانفتاحه ونبذه للتطرف"، مؤكدا "ضرورة البناء على ما تحقق مع البطريرك صفير واستكمالا مع الكاردينال بشارة الراعي لإرساء مفاهيم الوطن الجامع لكل أبنائه والدولة العادلة المستقلة".

وتوفي البطريرك صفير عن عمر 99 عاماً، وفق ما أعلن الصرح البطريركي فجر الأحد.وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وانتخب صفير في نيسان 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي.

ولعب صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.