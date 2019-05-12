بخاري: لبنان خسر أحد رجاله الوطنيين الكبار

نعى السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري الاحد، الكاردينال نصرالله بطرس صفير الذي غيبه الموت عن عُمر يُناهز 99 عاماً، إثر وعكة صحية المّت به .

وأعرب بخاري في بيان "عن بالغ التّعازي وصادق المواساة للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الرّاعي وللكنيسة المارونية ومجلس الأساقفة الكاثوليك، وللبنان وشعبه الشقيق، سائلا ً المولى عز وجل أن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".

واعتبر بخاري "أن لبنان خسر اليوم أحد رجاله الوطنيين الكبار، الذي لعب دورًا وطنيًا هامًا حرص من خلاله على وحدة لبنان واستقراره ولحمة أبنائه".