إقفال عام الخميس حدادا على البطريرك صفير

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد الرسمي الاربعاء والخميس على وفاة البطريرك صفير.

وبحسب قناة الـ LBCI، تنكس يومي الاربعاء والخميس الاعلام عن الادارات الرسمية وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم .

وسيكون يوم تشييع البطرك صفير الخميس، يوم توقف عن العمل في جميع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.

وتوفي البطريرك صفير عن عمر 99 عاماً، وفق ما أعلن الصرح البطريركي فجر الأحد.وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وانتخب صفير في نيسان 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي.

ولعب صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.