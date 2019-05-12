سرحان يتعهد بإجراء التحقيقات اللازمة حول وفاة موقوف في السجن

أسف وزير العدل ألبير سرحان لوفاة الموقوف حسان الضيقة أمس السبت في السجن، والذي كان قد أوقف بموجب مذكرة وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان في تشرين الثاني عام 2018، متعهدا بإجراء التحقيقات اللازمة.

وغرد سرحان عبر حسابه في "تويتر" وقال "‏آسف لوفاة الموقوف حسان الضيقة وأتعهد بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء ملابسات هذه القضية. كما أؤكد التزام وزارة العدل الكامل بما تضمنته اتفاقات مناهضة التعذيب ضماناً لحقوق الموقوفين".

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عن اسفها لوفاة الموقوف الضيقة.

وأعلنت في بيان انها كانت "أعطت بالامس تعليماتها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لفتح تحقيق للوقوف على اسباب الوفاة".

واوضحت ان "وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصل في هذا الخصوص الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الادعاءات عن تعرض الضيقة لعملية تعذيب".

واكدت الحسن "التزامها الكامل تطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الانسان، وعدم حصول اي ممارسات تنتهك حقوق الانسان". وتمنت "عدم التسرع في اطلاق الاحكام ليأخذ التحقيق مجراه القانوني".

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استنكر في بيان "الطريقة التي تعاطت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية في قضية السجين الشاب حسان توفيق الضيقة الذي توفي في الإعتقال بعد تعرضه للتعذيب ورفض الموافقة على إخلاء سبيله لإجراء عملية طبية ضرورية له.

وأشار الحزب الى أنه"بمعزل عن خلفيات التوقيف وأسبابه وما إذا كان السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، إلا أن الأسلوب الوحشي الذي عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض الجهات القضائية المختصة توفير العناية الطبية اللازمة له، إنما يشكل فضيحة غير مسبوقة تستوجب المحاسبة والملاحقة لكل المتورطين والمتقاعسين في هذه القضية.