العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل مصرف لبنان

اقفل العسكريون المتقاعدون مداخل مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجا على بعض بنود الموازنة، مطالبين بعدم المس بحقوقهم.

وافترش المتقاعدون الأرض امام ابواب المصرف، وسجلت حركة سير عادية على الطريق في الشارع الرئيسي.

وكانوا قطعوا طريق ضهر البيدر بالاتجاهين قبل مفرق بوارج لبعض الوقت للمطالبة بعدم المس بحقوقهم في اطار مشروع قانون الموازنة، قبل ان يتوجهوا الى مصرف لبنان لمساندة رفاقهم العسكريين المتقاعدين.

وأعلن مسؤول في مصرف لبنان لوكالة "رويترز" ان المصرف يعمل بصورة طبيعية رغم قيام عسكريين متقاعدين بسد مداخله احتجاجا على بعض بنود الموازنة.