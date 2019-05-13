العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل مصرف لبنان

العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل مصرف لبنانRead this story in English
اقفل العسكريون المتقاعدون مداخل مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجا على بعض بنود الموازنة، مطالبين بعدم المس بحقوقهم.
وافترش المتقاعدون الأرض امام ابواب المصرف، وسجلت حركة سير عادية على الطريق في الشارع الرئيسي.
وكانوا قطعوا طريق ضهر البيدر بالاتجاهين قبل مفرق بوارج لبعض الوقت للمطالبة بعدم المس بحقوقهم في اطار مشروع قانون الموازنة، قبل ان يتوجهوا الى مصرف لبنان لمساندة رفاقهم العسكريين المتقاعدين.
وأعلن مسؤول في مصرف لبنان لوكالة "رويترز" ان المصرف يعمل بصورة طبيعية رغم قيام عسكريين متقاعدين بسد مداخله احتجاجا على بعض بنود الموازنة.
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