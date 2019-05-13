الحريري يدين أعمال التخريب "الارهابية" التي تعرضت لها بواخر سعودية

دان رئيس الحكومة سعد الحريري أعمال التخريب "الإرهابية" التي تعرضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.

ورأى الحريري في بيان أنها "تهديد خطير لسلامة الملاحة في احد اهم المعابر المائية في العالم".

وقال "هذه الاعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية اضافة الى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

واكد الحريري تضامنه الكامل مع "الامارات ومع كل الدول الشقيقة في الخليج العربي".

يشار الى أن فجر الاثنين أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وكانت الإمارات قد أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في شرق امارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين.