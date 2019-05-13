غرق زورق على متنه سوريين قبالة شاطىء شكا

غرق زورق صباح الاثنين على متنه 8 سوريين كانوا يحاولون السفر بطريقة "غير شرعية" عبر شاطىء شكا-الهري الى قبرص.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تعرض الزورق لحادث تسبب بغرقه في عرض البحر وعلى مسافة غير بعيدة من الشاطىء.

وقامت القوات البحرية في الجيش بتوقيف 3 أشخاص منهم بعد وصولهم الى الشاطىء عند مرفأ شركة الزيوت عن طريق السباحة، فيما بقي مصير 5 آخرين مجهولا حتى الساعة بحسب الوكالة.

ولم يتم التأكد ما إذا كانوا قد وصلوا الى الشاطىء وغادروا الى جهة مجهولة أو ما زالوا في عرض البحر.