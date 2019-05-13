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بري يلتقي وفد رابطة الموظفين ويبحث معهم في الموازنة والرواتب

من Naharnet Newsdesk 14:19 ,2019 أيار 13
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد رابطة موظفي القطاع العام، وتم البحث في موضوع الموازنة والرواتب.

وأكدت الرابطة "الرفض القاطع لأي مس بالرواتب تحت أية صيغة طرحت أو تطرح"، مشددة في الوقت نفسه على "التمسك بالحقوق المكتسبة والتقديمات الإجتماعية، وعلى عدم المس بالمعاش التقاعدي".

و تشكل مسألة الرواتب للموظفين في القطاع العام حقل الألغام الاخطر الذي يتعين على مجلس الوزراء مواجهته، والخروج بقرار لا يفجر احتجاجات واسعة تستعد لها قطاعات عدة.

لبنانNabih Berri
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