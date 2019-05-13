الصين تعلن أنها ستفرض رسوما على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت الصين الإثنين أنها ستفرض رسوما على سلع اميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، وذلك ردا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن حذّر ترامب الإثنين بكين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية. وكتب ترامب على تويتر "على الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً".

وفي مؤتمره الصحافي الدوري الإثنين قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن "الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية".

ويثير النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين مخاوف في الأسواق العالمية وقد أجمع مراقبون على التحذير من تداعياته السلبية على النمو العالمي وعلى طلب سلع أساسية كالنفط.