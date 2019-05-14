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متمردو اليمن يتبنون الهجوم ضد منشآت نفطية سعودية

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من Naharnet Newsdesk 15:28 ,2019 أيار 14
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بينما لم تتّضح بعد ملابسات واقعة السفن الاربع التي تعرضت لاعمال تخريب قبالة الامارات، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من دون طيار، في هجوم وقع في خضم حرب نفسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج من جهة، وإيران من جهة ثانية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات (...) بدون طيار مفخخة".

ويأتي ذلك، بعد يومين على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الامارات.

وكان المتمردون اليمنيون أعلنوا في وقت سابق عبر قناة المسيرة المتحدّثة باسمهم عن استهداف "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات دون طيار، مشيرين إلى ان "هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".

وبعيد التأكيد السعودي، كتب المتحدّث باسم المتمردين محمد عبد السلام على تويتر "عملية استهداف منشآت سعودية حيوية جاءت ردا على استمرار العدوان في ارتكاب جرائم إبادة وفرض حصار على شعب بأكمله".

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 5
Thumb galaxy 16:27 ,2019 أيار 14

"The targeting of Saudi vital installations is a response to the aggressors continuing to commit genocide crimes and impose a siege on the Yemeni people,"

Under siege and starving yet they have drones.

Criminal shia terrorists!

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Thumb Mystic 21:32 ,2019 أيار 14

Did it hit your wallet poor Saudi rich man? Good riddance

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Thumb s.o.s 22:46 ,2019 أيار 14

May God have mercy on your soul... your illness is untreatable, so sad, we know!

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Thumb whyaskwhy 23:48 ,2019 أيار 14

Should you not be digging holes in the ground? or maybe your busy scouting schools to hid in should the situation get dire?

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Thumb chrisrushlau 23:57 ,2019 أيار 14

Racism is a symptom of neurological disorder.

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