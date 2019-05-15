وزير المال يطمئن: الموازنة قد تنتهي اليوم والنتائج إيجابية

وزير المال يطمئن: الموازنة قد تنتهي اليوم والنتائج إيجابيةRead this story in English
طمأن وزير المال علي حسن خليل الى انه سيتم التوصل الى نتائج إيجابية في الموازنة، معلنا ان هناك توجها من رئيس الحكومة سعد الحريري من الانتهاء من مناقشتها اليوم الاربعاء.
وقال خليل في حديث الى صحيفة "الجمهورية" "الاربعاء تتبلور الارقام بعد إدخال التعديلات التي اتفقنا عليها في مجلس الوزراء، وسيُعاد النظر بكثير من البنود والاجراءات".
ولفت الى أن "هناك مواد مقررة مسبقاً في الموازنة، وهناك إجراءات مقترحة تعالج خارج الموازنة داخل الادارات".
واكد وجود "توجّه رئيس الحكومة هو الانتهاء من دراسة الموازنة الاربعاء"، مضيفا "أنا مرتاح لأننا سنصل الى نتائج ايجابية".
وسيعقد خليل بحسب الصحيفة، مؤتمراً صحافياً بعد إقرار الموازنة يشرح فيه كل الاجراءات والتعديلات، ويعرض للرأي العام أرقامها المقدرة والمرصودة.
Austerity measures on display by the Lebanese government:
رامي عدوان أول سفير للبنان لدى إمارة موناكو
قدم السفير رامي عدوان أوراق اعتماده، سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحيات لدى إمارة موناكو، إلى الأمير ألبير دو موناكو، خلال احتفال رسمي في القصر الأميري.
وتناول الحديث مواضيع مختلفة، من بينها الجهود المشتركة لحماية البيئة في حوض البحر المتوسط، وسبل تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي.
عدوان هو أول سفير لبناني معتمد لدى إمارة موناكو في تاريخ العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين.
https://www.lebanese-forces.com/2019/05/15/rami-adwan/
Monte Carlo is so cheap, the price per square meter is on average only 53 713€ in 2019. I’m sure this new ambassador will live in an office and villa of the size of a closet. The consulate will even be smaller ! Needless it is for me to add that the ambassador is benevolent, he won’t accept any state salary. What a joke these austerity measures are. The filthy politicians don’t know it yet, but they’re planting the seed of a revolution.