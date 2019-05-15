وزير المال يطمئن: الموازنة قد تنتهي اليوم والنتائج إيجابية

طمأن وزير المال علي حسن خليل الى انه سيتم التوصل الى نتائج إيجابية في الموازنة، معلنا ان هناك توجها من رئيس الحكومة سعد الحريري من الانتهاء من مناقشتها اليوم الاربعاء.

وقال خليل في حديث الى صحيفة "الجمهورية" "الاربعاء تتبلور الارقام بعد إدخال التعديلات التي اتفقنا عليها في مجلس الوزراء، وسيُعاد النظر بكثير من البنود والاجراءات".

ولفت الى أن "هناك مواد مقررة مسبقاً في الموازنة، وهناك إجراءات مقترحة تعالج خارج الموازنة داخل الادارات".

واكد وجود "توجّه رئيس الحكومة هو الانتهاء من دراسة الموازنة الاربعاء"، مضيفا "أنا مرتاح لأننا سنصل الى نتائج ايجابية".

وسيعقد خليل بحسب الصحيفة، مؤتمراً صحافياً بعد إقرار الموازنة يشرح فيه كل الاجراءات والتعديلات، ويعرض للرأي العام أرقامها المقدرة والمرصودة.