بخاري من بعبدا: صفير أهم ركائز العيش المشترك

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر الاربعاء في بعبدا السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بوفاة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.

وبعد الزيارة أكد بخاري "باسم القيادة السعودية، أهمية قامة البطريرك صفير كأحد اهم ركائز السلام والعيش المشترك في لبنان والعالم".

وقال "تمنيت لفخامة الرئيس موفور الصحة والسداد وللبنان الشقيق المزيد من المنعة والاستقرار".

وأوضح ان القيادة السعودية كلفته "تمثيل المملكة العربية السعودية في المأتم الذي يقام للراحل الكبير غدا في بكركي".

وكان الملك السعودي وولي العهد بعثا برقيتي تعزية للرئيس عون بعد وفاة البطريرك صفير.