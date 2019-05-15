سرحان يبحث مع بعثة الصليب الاحمر الدولي في تشكيل هيئة وطنية للمفقودين

بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوفر مارتن ترافقه مستشارته بسمة طباجة، ورئيسة قسم المفقودين مايكه غرون سبل التعاون الثنائي بين وزارة العدل والبعثة الدولية، حول ملف المفقودين.

وأشار مارتن بعد اللقاء الى أن "الاجتماع وهو الأول مع الوزير سرحان تمحور حول التعاون الوثيق القائم بين الوزارة والهيئة، وتركز البحث حول ملف المفقودين والقانون الذي صدر والذي ينص على تشكيل "هيئة وطنية للمفقودين".

و حيا مارتن الجهود التي يبذلها وزير العدل والوزارة من أجل الإسراع في تشكيل اللجنة مبديا إستعداد الهيئة لدعم اللجنة فور تشكيلها بكل الوسائل.

بدوره أشار وزير العدل الى أن العمل جار على تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" والوزارة في صدد وضع لائحة بأسماء الأعضاء على أن تحال الى مجلس الوزراء فور إعدادها.