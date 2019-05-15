بري دعا الى جلسة مشتركة للجان الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الى جلسة مشتركة تعقد عند العاشرة من قبل ظهر الاربعاء 22 الحالي، وذلك لدرس مشاريع القوانين الاتية:

1 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1239 الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري).

2 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6153 الرامي الى تعديل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية موظفي الدولة).

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمنا.