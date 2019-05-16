"أجواء إيجابية" خيمت على محادثات ساتيرفيلد بشأن ترسيم الحدود الجنوبية

خيمت الاجواء الايجابية على المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد مع المسؤولين اللبنانيين في اليومين الماضيين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي لا تزال موضع خلاف مع الجانب الاسرائيلي.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مقربين أجمع ممن التقاهم ساترفيلد، على أن "هناك أجواء إيجابية وتقدماً في المحادثات لتسهيل التوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وبوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان ساتيفيلد وصل بيروت الثلاثاء والتقى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسليم لبنان للسفيرة الأميركية في بيروت رؤية موحدة لترسيم الحدود البحرية في الجنوب.

وقالت مصادر ديبلوماسية للصحيفة أن "الجانب الأميركي نقل أفكاراً إلى المسؤولين اللبنانيين، وردّ اللبنانيون بأفكار أيضاً. وعكست مباحثات ساترفيلد أجواء إيجابية جداً تمثل فرصة حقيقية لاسترجاع كامل حقوق لبنان السيادية وتوفر ظروف ملائمة لاستخراج الطاقة".

وشددت المصادر على أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً على مستوى الحكومة بكل أطرافها.

هذا، وأظهرت المباحثات أن هناك نقاطاً يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً.

وأفادت مصادر لبنانية مطلعة على المحادثات بأن إحدى نقاط النقاش تدور حول سؤال "على أي مستوى سيكون دور الأمم المتحدة"، مشددة على أن الأمم المتحدة "تمثل المرجعية الدولية والشرعية الرئيسية لاتفاقات مشابهة".