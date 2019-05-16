تحية من الخارجية الاميركية لـ"بطل سيادة واستقلال لبنان"

توجهت الخارجية الاميركية بأحر التعازي بوفاة البرطيرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الذي يودعه لبنان في بكركي اليوم الخميس.

وقالت الخارجية "كان قائدًا شجاعًا ضد الاستبداد والاضطهاد، وكان بطل فكرة سيادة واستقلال لبنان".

واكدت أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان لدعم هذه المثل العليا التي يجسدها الكاردينال صفير".

وتوفي صفير فجر الاحد عن عمر يناهز الـ99 عاما. ولعب دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.