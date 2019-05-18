توقيف بشارة الاسمر بعد كلامه المسيئ بحق البطريرك صفير

بعد الفيديو المتداول لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي اهان فيه البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، أصدر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان مذكرة توقيف وجاهية بحق الأسمر.

وتم الاستماع الى إفادة الاسمر على خلفية الكلام المسيء الذي أدلى به قبيل انعقاد مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد بعد ظهر امس الجمعة.

واستدعت المباحث الجنائية المركزية، بناء على إشارة المدعي العام، خمسة من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا الى جانب الأسمر على المنصة وهم: أنطون أنطون، بطرس سعادة، علي الموسوي، حسن فقيه وأكرم العربي، واستمعت المباحث الى افادات ثلاثة منهم من دون إقفال الملف وإحالته الى القضاء المختص بانتظار الاستماع الى العضويين الباقيين.

وكان وزير العدل السابق ألبير سرحان أعن انه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية بشارة الاسمر. وقال "قد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر والتحقيقات مستمرّة مع جميع المعنيين".

وأثار الفيديو المتداول للاسمر والذي كان يمازح فيه أعضاء الاتحاد بكلام مسيء عن البطريرك الراحل صفير، ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة مطالية بإقالته أو استقالته ومحاكمته.

وأسف البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لكلام الاسمر، وقال في بيان "اننا ندين بشدة هذا الكلام الذي تسبب بجرح بليغ في نفوس كل اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وسواهم. ونؤيد ردات الفعل الرسمية والشعبية ومن بينها الصادرة عن مؤسساتنا البطريركية والرابطة المارونية التي قابلت هذا التصرف اللامسؤول بالبيانات المطالبة باستقالته ومقاضاته، كما ننوّه بتحرك النيابة العامة الفوري. وفي كل حال فان هذا الكلام يُفقد صاحبه حكمًا الاهلية للإضطلاع بمسؤولية تتعلق بالشأن العام. ويُلزمه بالاعتذار من روح المثلث الرحمة ومن جميع اللبنانيين الذين اساء اليهم بكلامه. ولو ان ابواب المغفرة تبقى مفتوحة دائما امام كل تائب".

وأعلن الراعي أن "أبواب الصرح البطريركي ستبقى مقفلة امامه الى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته بما يحفظ كرامة قدسية وفاة البطريرك الكبير واللبنانيين".

وغرد وزير الخارجية جبران باسيل على حسابه على تويتر فقال:"أتمنى أن يكون توقيف بشارة الاسمر عبرة لكل من يتخطى حدود الاخلاق وكرامة الانسان وحرمة المقامات ويجب أن يقف الجميع عند حدود الحقيقة والاخلاق".

بدوره، استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، بعد اجتماع استثنائي لقيادات اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان واتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب والاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، "الكلام المسيء والمهين الموثق بالصوت والصورة للرئيس السابق للاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ويتعرض فيه للبطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير".

واعتبر أن "الأسمر أساء من موقعه لتاريخ الحركة النقابية ومناقيبة هذه المدرسة التي تقوم على أسمى وأنبل القيم الانسانية واحترام حقوق العمال والدفاع عنها، هذه الحقوق التي تبناها البطريرك صفير ودافع عنها وراجع من اجل احقاقها المسؤولين على مختلف المستويات، ولعمال لبنان وقفة وفاء لرجل لم ينسهم ابدا، واستقبل منهم مئات الوفود العمالية ووقف بجانب قضاياهم وذكرهم في عشرات العظات وكانوا جزءا لا يتجزأ من وجدانه ونشاطه واهتمامه".

ودعا "كل الاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد العمالي العام الى الاستنكار العلني والتداعي إلى جلسة طارئة لتحويله الى لجنة تأديبية لعزله وتقديمه الى القضاء المختص لمحاكمته".

وكان الاسمر نفى فور تداول الفيديو الكلام المنسوب له وقال ان الفيديو "لا يمت الى الحقيقة بصلة، علما اننا نكن للبطريرك الراحل كل التقدير والمحبة لدوره الوطني والروحي".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من طالب بإقالة الاسمر ومحاكمته، وهناك من استنكر اللجوء الى المحكمات القضائية "لان ذلك من شانه تطويق حرية الرأي والتعبير" بحسب ناشطين.