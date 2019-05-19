باسيل من بكركي: لن نعترف بموقع رئاسة الإتحاد العمالي العام حتى تصحيح الوضع

باسيل من بكركي: لن نعترف بموقع رئاسة الإتحاد العمالي العام حتى تصحيح الوضعRead this story in English
زار رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بكركي الاحد، على رأس وفد من التيار وتكتل لبنان القوي للمشاركة في قداس على نية البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وذلك في أعقاب موجة الغضب العارمة على رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي أوقف بعد كلامه المسيء للبطريرك الراحل.
وقال باسيل من بكركي "من الطبيعي جدا ان نأتي اليوم للمشاركة في القداس لراحة نفس البطريرك الراحل صفير والمطران ابو جودة ولتقديم التعازي لسيدنا البطريرك، ومن الطبيعي ان نكون في هذا الموقع بالشكل الذي يعبر عن الاحترام والوقار لبكركي وللراحل وللموقع ولنفسنا بتأدية واجب العزاء حسب الأصول وبالشكل الذي يليق ببكركي".
وأضاف "زاد على الأمر وصودفت الإساءة التي حصلت خلال اليومين الماضيين تجاه بكركي وتجاه كل اللبنانيين"، معتبرا أن هذا "دليل على أن هناك مشكلة أخلاق في البلد",.
وأوضح "هي ليست كلمة او فكرة بل مشكلة انحطاط أخلاقي طال كل البلد ويمس في المقامات والكرامات والمرجعيات ولا حدود لا للأخلاق ولا للحقيقة".
ورأى باسيل أنه "عندما يعود هناك اعتبار للأخلاق وللحقيقة يصبح هذا الفلتان الذي يؤدي بموقع في مثل هذه الأهمية الوطنية والاقتصادية والعمالية يصبح لا يمثل على الأقل الأخلاق في لبنان".
وأردف "لا من مرجع سياسي أو أخلاق يحكم كيف ان هذه المواقع الوطنية المهمة يتم التعاطي معها، وهذه مناسبة لكي يصلح الخلل الاضافي في البلد، لان الميثاقية والشراكة هما في رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهم ايضا في الادارة والاقتصاد، وفي كل المواقع في البلد التي يجب ان يكون فيها عودة للأخلاق والاحترام للحقيقة".
وشدد على انه "من الطبيعي ان لا نعترف بهذا الموقع بالشكل الذي هو فيه لحين تصحيح الوضع القائم".
وطالب باسيل وزير الاقتصاد "بإلغاء العقد الخاص في إهراءات القمح معه"، مضيفا "نحن من جهتنا وبما نمثل نقاطع هذا الموقع حتى يقوم أصحابه بالمراجعة اللازمة في حسن التمثيل وبالدور الاقتصادي والوطني والعمالي الذي يقومون به، وغير هذا الأمر لا يمكن ان يكون هناك تصحيح للاساءة لانها لم تصدر عن فرد تجاه بكركي".
وذكر باسيل أن "بكركي بما أعطي لها من مجد لبنان لا يمس بهذا المجد لا إساءة ولا رحيل كبارها".
وفي ختام حديثة اكد باسيل "نحن سوف نبقى الى جانب البطريرك الراعي في الرسالة التي تقوم بها بكركي في الحفاظ على رسالة لبنان ونحن مؤتمنون عليها، وبكركي حملتها عبر التاريخ وستبقى حاملتها عبر الأجيال الآتية، ونحن يشرفنا ان نكون من خلال هذه المسيرة نواكب ونشارك، والبطريرك صفير وبكركي في المراحل السابقة قاموا بمقاومة سياسية لتحرير لبنان، ونحن اليوم مع بكركي سوف نقوم بمقاومة اقتصادية لتحرير بلدنا من القرار الاقتصادي والمالي الذي أفلسه ووضعنا جميعا رهائن سياسات الفساد والهدر للمال العام".
Yet another M8 bimbo eruption, after Mawwaf Moussawi, here's Beshara al-Assar saying in public what M8 and co say in private. You can add to them Jebran Bassi's comments on Berri as bimbo eruption adjacent from Lebanon's number one bimbo.
"“The insult against Bkirki and the Lebanese points to an ethics problem in the country"
Look who's talking!!!
The "insult" was that Sfeir could not be a saint since someone invoked his name in prayer for an end to baldness and it didn't work.
Christians, incensed at the outrage, have announced plans to exclude Muslims from power in Lebanon by requiring that half of the seats in the Chamber of Deputies be given to Christians. Christians number about a quarter of Lebanon's population. Shia Lebanese Muslims alone are more than half the national population, according to Noam Chomsky of MIT and Vietnam-anti-war fame.
No you racist fool, Noam Chomsky stopped being an impartial scholar when he let his ideology tint his scholarship. Chomsky is a twit who insists that the Khmer Rouge murdering more than 25% of Cambodia's population, was not genocide. Pol Pot is his fellow travelers so what he did cannot be genocide. Chomsky visited Lebanon in 2006 a guest of Hezbollah was paraded around like a dumb American tourist and got to visit Hassan Nasrallah. He returned to the US with a mission to spew BS in the western media. He even claimed that Israel started the war in 2006 at the behest of the USA when Nasrallah himself, on live TV, admitted that his party started the war. Chomsky also quoted a poll claiming 87 % of all Lebanese supported Hezbollah. That poll was made by Abdo Saad a Shiite pollster close to Hezbollah. Saad himself puts Shias at 31.5% of the Lebanese. Yet your insistence on quoting Chomsky ignoring all else like a flat earther tells much about your persistent ignorance.