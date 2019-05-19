باسيل من بكركي: لن نعترف بموقع رئاسة الإتحاد العمالي العام حتى تصحيح الوضع

زار رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بكركي الاحد، على رأس وفد من التيار وتكتل لبنان القوي للمشاركة في قداس على نية البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وذلك في أعقاب موجة الغضب العارمة على رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي أوقف بعد كلامه المسيء للبطريرك الراحل.

وقال باسيل من بكركي "من الطبيعي جدا ان نأتي اليوم للمشاركة في القداس لراحة نفس البطريرك الراحل صفير والمطران ابو جودة ولتقديم التعازي لسيدنا البطريرك، ومن الطبيعي ان نكون في هذا الموقع بالشكل الذي يعبر عن الاحترام والوقار لبكركي وللراحل وللموقع ولنفسنا بتأدية واجب العزاء حسب الأصول وبالشكل الذي يليق ببكركي".

وأضاف "زاد على الأمر وصودفت الإساءة التي حصلت خلال اليومين الماضيين تجاه بكركي وتجاه كل اللبنانيين"، معتبرا أن هذا "دليل على أن هناك مشكلة أخلاق في البلد",.

وأوضح "هي ليست كلمة او فكرة بل مشكلة انحطاط أخلاقي طال كل البلد ويمس في المقامات والكرامات والمرجعيات ولا حدود لا للأخلاق ولا للحقيقة".

ورأى باسيل أنه "عندما يعود هناك اعتبار للأخلاق وللحقيقة يصبح هذا الفلتان الذي يؤدي بموقع في مثل هذه الأهمية الوطنية والاقتصادية والعمالية يصبح لا يمثل على الأقل الأخلاق في لبنان".

وأردف "لا من مرجع سياسي أو أخلاق يحكم كيف ان هذه المواقع الوطنية المهمة يتم التعاطي معها، وهذه مناسبة لكي يصلح الخلل الاضافي في البلد، لان الميثاقية والشراكة هما في رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهم ايضا في الادارة والاقتصاد، وفي كل المواقع في البلد التي يجب ان يكون فيها عودة للأخلاق والاحترام للحقيقة".

وشدد على انه "من الطبيعي ان لا نعترف بهذا الموقع بالشكل الذي هو فيه لحين تصحيح الوضع القائم".

وطالب باسيل وزير الاقتصاد "بإلغاء العقد الخاص في إهراءات القمح معه"، مضيفا "نحن من جهتنا وبما نمثل نقاطع هذا الموقع حتى يقوم أصحابه بالمراجعة اللازمة في حسن التمثيل وبالدور الاقتصادي والوطني والعمالي الذي يقومون به، وغير هذا الأمر لا يمكن ان يكون هناك تصحيح للاساءة لانها لم تصدر عن فرد تجاه بكركي".

وذكر باسيل أن "بكركي بما أعطي لها من مجد لبنان لا يمس بهذا المجد لا إساءة ولا رحيل كبارها".

وفي ختام حديثة اكد باسيل "نحن سوف نبقى الى جانب البطريرك الراعي في الرسالة التي تقوم بها بكركي في الحفاظ على رسالة لبنان ونحن مؤتمنون عليها، وبكركي حملتها عبر التاريخ وستبقى حاملتها عبر الأجيال الآتية، ونحن يشرفنا ان نكون من خلال هذه المسيرة نواكب ونشارك، والبطريرك صفير وبكركي في المراحل السابقة قاموا بمقاومة سياسية لتحرير لبنان، ونحن اليوم مع بكركي سوف نقوم بمقاومة اقتصادية لتحرير بلدنا من القرار الاقتصادي والمالي الذي أفلسه ووضعنا جميعا رهائن سياسات الفساد والهدر للمال العام".