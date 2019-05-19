جنبلاط يحذر العرب من التورط في الحرب

امل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في ألا يتورط أحد في العالم العربي بالحرب، على ضوء التصعيد الاميركي الايراني الحاصل في الخليج.

وغرد جنبلاط على حسابه على تويتر بالقول "في هذه المواجهة الهائلة والمخيفة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية وفي خضم التحريض الاسرائيلي على الحرب نأمل ان لا يتورط احدهم في العالم العربي لان الحرب لن يخرج منها الا دمار هائل".

كذلك، أمل جنبلاط أن "تُنجز الموازنة الجديدة بسرعة بعيدا عن المزايدات تفاديا من الاسوأ."

وتصاعد التوتر مؤخرا بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الاسبوع الماضي بحجة "تهديدات" مصدرها إيران.

وبلغت العلاقات الاميركية الإيرانية أدنى مستوياتها العام الفائت إثر انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى والذي ينص على تخفيف العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.