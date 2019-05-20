الحريري سيرأس وفد لبنان الى القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

توافق رئيس الجمهوربة ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على ان يرأس الاخير وفد لبنان الى القمة الاسلامية في مكة المكرمة.

وكان عون قد تلقى رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعاه فيها الى حضور الدورة الـ 14 للقمة الاسلامية في مكة المكرمة في 31 ايار و1 حزيران.

ودعت السعودية ليل السبت إلى عقد قمّتَين "طارئتين"، خليجيّة وعربيّة، للبحث في الاعتداءات التي حصلت في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعوديّة.

وتعرّضت منذ أيام أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط تحمل اثنتان منها علم السعودية، لأعمال "تخريبية" قبالة الإمارات.

وبعدها، شنّ المتمرّدون اليمنيّون هجوماً ضدّ محطّتَي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيّار، ما أدّى إلى إيقاف ضخ النفط.

واتّهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للحوثيّين بمهاجمة منشآتها النفطيّة غرب الرياض.