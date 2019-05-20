الحكومة تشدد على ضرورة إقالة أو استقالة بشارة الاسمر

دعت الحكومة الى إقالة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أو دفعه للاستقالة على خلفية الفيديو المسرب الذي أهان فيه البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير.

وعبر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الاحد وانتهت عند الساعة الثانية والنصف فجرا عن استنكاره لما صدر عن الاسمر من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة.

أما في موضوع الموازنة، فجرى نقاش مستفيض بحسب وزير الاعلام جمال الجراح، حول اقتراحات مواد.

وقال "هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقيّة المواد، إما شُكلت لها لجان لمزبد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وغدا ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية".

وختم بالقول "كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكنّا من تخفيضه أو زيادته. وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز".