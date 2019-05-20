الاتحاد العمالي العام يدعو الى قبول استقالة الاسمر والافراج عنه "فورا"

دعا الاتحاد العمالي العام الى قبول استقالة رئيسه بشارة الاسمر، والافراج عنه فورا، محذرا من المس بالحركة النقابية لغايات سياسية.

ودان أعضاء الاتحاد في مؤتمر صحفي عقد الاثنين الفيديو المسرب لبشارة الاسمر وقدموا اعتذارهم من اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة ومن الصرح البطريركي وسيده.

وقال نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه "نأسف للخوض الحاصل بين سلوك فردي ومدان وبين مؤسسة لها صفة تمثيلية لعبت دورا بالحفاظ على وحدتها ووحدة الوطن والمؤسسات خلال الحرب الاهلية".

وأبدى فقيه رفض الاتحاد "تصوير هذه المؤسسة العريقة والتي بنيت بفضل عرق عشرات الاف اللبنانيين بما يخالف دورها وتاريخها".

وأضاف "الاتحاد منظمة نقابية ديمقراطية تخضع للنظام العام في لبنان لكنها تسير وفق انظمتها الداخلية ونامل من الجميع احترام الاليات الدستورية وقررات اطره القيادية".

ودعا الى قبول استقالة بشارة الاسمر على ان يكون نائب الرئيس حسن فقيه.

كما طالب باسم الاتحاد بإطلاق سراحه وعودته لممارسة عمله الخاص، لافتة الى أن "لا مسوغ قانوني لفسخ عقد عمله".

وفيما دعا فقيه "كافة لاتحادات للاتفاف حول الاتحاد العامالي العام"، حذر من "المساس بالحريات النقابية في خدمة تمرير سياسيات ونموذج اقتصادي معين".