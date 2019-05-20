ساتيرفيلد في عين التينة والسراي مجددا

زار مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد ساتيرفيلد الاثنين عين التينة والسراي الحكومي مجددا، حيث التقى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لاستكمال البحث في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وأشارت مصادر عين التنية للـLBCI إلى أنّ البحث استُكمل في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية.

وكشفت أن هناك تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد لكنها لم تنته.

وكانت تقارير أفادت عن أن "هناك أجواء إيجابية وتقدماً في المحادثات لتسهيل التوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وبوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان ساتيفيلد وصل بيروت الثلاثاء الفائت والتقى كل من بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون ،ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسليم لبنان للسفيرة الأميركية في بيروت رؤية موحدة لترسيم الحدود البحرية في الجنوب.