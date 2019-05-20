مواجهات بين قوى الامن والعسكريين القدامى أمام السراي الحكومي

توترت الاجواء خلال اعتصام العسكريين المتقاعدين الذين اخترقوا جميع الحواجز للدخول الى السراي الحكومي.

وعمدت عناصر قوى الامن الى رش المعتصمين بخراطيم المياه بوجه العسكريين الذين حرقوا الاطارات في ساحة رياض الصلح.

وحاول المعتصمون مقابلة وزير الدفاع الياس بو صعب أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بعدم المس بمعاشاتهم التقاعديةن وحقوقهم.

وأتت تعزيزات من عناصر مكافحة الشغب التي قامت بتدعيم صفوفها وتعزيز تدابيرها أمام مداخل السراي الحكومي، علما أن جميع المداخل كانت مقفلة بالاسلاك الحديدية، الا ان المعتصمون استطاعوا خرقها.

وليس الاعتصام الاول من نوعه الذي ينفذه العسكريون القدامى، فمنذ أيام نصبوا الخيم في ساحة رياض الصلح، وقبل أسبوع أقفلوا جميع الطرقات ونصبوا الخيم أمام مصرف لبنان في الحمرا، احتجاجا على الاجراءات المرتقبة التي ستتخذها الحكومة للتوصل الى موازنة تقشفية.