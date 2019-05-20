جنبلاط ينتقد تظاهرات العسكريين القدامى: هل المطلوب تدبير 3 أو لا أمن؟

انتقد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "الفوضى" التي قام بها العسكريون القدامى أمام السراي الحكومي، سائلا ما إذا كان المطلوب اللامن مقابل ألغاء التدبير رقم 3.

وغرد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "هل يعقل ان تقف بعض من الدولة تتفرج على البعض الاخر يقتحم السراي الحكومي.

وسأل أيضا "هل يعقل ان نصل الى هذه الدرجة من الفوضى فقط لانه مطلوب اعادة النظر في التدبير رقم 3 في الحد الادنى لترشيد الانفاق".

وأضاف "ما هو المطلوب الفوضى والافلاس ورفض الاصلاح.ما هو المطلوب رقم الغاء تدبير 3 او لا امن؟"

وتوترت الاجواء الاثنين امام السراي الحكومي بعد اختراق العسكريين المتقاعدين المتظاهرين الحواجز للدخول الى السراي، وأشعلوا الاطارات احتجاجا على المس بحقوقهم، قبل ان يدخل وفد ويقابل وزير الدفاع الياس بوصعب الذي طمأنهم ان لا مس بمعاشاتهم التقاعدية ولن يتم الغاء التدبير رقم 3.