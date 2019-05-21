الجيش يمهل اللاجئين لإزالة مخيمات إسمنتية في عرسال

أمهل الجيش النازحين السوريين القاطنين في مخيمات مشيدة من الإسمنت في منطقة عرسال، حتى العاشر من شهر حزيران المقبل، لهدمها، وهو الأمر الذي نتجت عنه حالة من الإرباك في أوساط اللاجئين، كما في بلدية المنطقة التي بدأت التواصل مع المنظمات الدولية لتأمين خيم وشوادر، وتقديمها كبدائل للعائلات التي يقدر عددها بـ1400.

وأكدت مصادر قيادة الجيش لصحيفة "الشرق الأوسط" أن القرار حاسم لأسباب عدة، أهمها أن الخيم الإسمنتية مخالفة للقانون، كما أنها تشكل خطراً أمنياً، مشيرة كذلك إلى أن القرار يشمل هدم كل الخيم غير المأهولة.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري للصحيفة، "أبلغنا اللاجئين بذلك، وقد بدأ بعضهم التنفيذ»، موضحاً أن المطلوب هو إزالة السقوف والجدران الإسمنتية، فيما يسمح فقط بإبقاء الجدران على ارتفاع متر واحد. وأكد الحجيري أنه يقدر عدد هذه الوحدات بـ1400 خيمة".

وأشار إلى أن اجتماعات تعقد مع الجيش اللبناني لوضع آلية تنفيذ واضحة، كما ستعقد اجتماعات يوم الخميس المقبل مع المنظمات الدولية للعمل على تأمين خيم وشوادر للعائلات لتكون بديلاً عن الإسمنت