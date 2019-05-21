السعودية تصدت لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية الإثنين لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة في منطقة تقع فيها مكة المكرمة، حسبما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، من دون أن يحدّد طبيعة هذه الأهداف.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان "صباح (...) الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف".

وأضاف "تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف"، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية الحكومية، من دون يحدّد الجهة التي تقف خلال "الاهداف الجوية" أو طبيعة هذه الأهداف.

لكن وسائل اعلام سعودية بينها صحيفة "الشرق الاوسط" وقناة "العربية" قالتا إن الأهداف عبارة عن صواريخ أطلقتها المتمردون اليمنيون باتجاه مكة.

والأسبوع الماضي شن المتمردون المقرّبون من إيران هجوما ضد محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.

واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.

ولم يعلن المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم الاثنين مسؤوليتهم عن "الأهداف الجوية" التي تصدّت لها الدفاعات السعودية في المنطقة التي تضم مكة.

وقال المتحدث باسم المتمردين محمد عبد السلام "أي عملية لوزارة الدفاع يتم الإعلان عنها ولا حرج لدينا عند القيام بأي عملية دفاعًا عن شعبنا وأرضنا".

واعتبر ان "ادّعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها"، مضيفا "استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر منافٍ لأخلاقيات" المتمردين.

وكتب القيادي في صفوف المتمردين محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر "لماذا يكذبون علينا باستهداف مكة؟ (...) عمدوا الى تكرار كذبتهم استهداف مكّة ثلاث مرات حتى الان".

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في آذار 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد منطقة الخليج حربا كلامية بين إيران التي تقول أن دعمهما لتمردي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وتتهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بدعم الحوثيين بالسلاح والمال.