حسن خليل: الموازنة بالنسبة لي انتهت... وباسيل يرد

حسن خليل: الموازنة بالنسبة لي انتهت... وباسيل يردRead this story in English
رأى وزير المال علي حسن خليل أن الموازنة انتهت بالنسبة له، فيما رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بالقول "الموازنة بتخلص بس تخلص".
وغرّد حسن خليل على حسابه عبر تويتر قائلاً "الموازنة بالنسبة لي انتهت. والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها المادي في هذه الموازنة".
وأكّد أنّه "لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام، ولم يعد هناك أي أمر يستدعي التأخير. لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية".
من جهته، قال باسيل "الموازنة بتخلص بس تخلص".
ومن المفترض ان يكون اليوم، اليوم الاخير لمناقشة الموزانة على طاولة مجلس الوزراء، وسط مخاوف بين موظفي القطاع العام من أن يكون إصلاح الموزانة من جيوبهم.
Dismay to repeat the budget?
Khalil. You are an employee in the government. Cashing a salary to do your job. You should repeat it 10 times if need be!
Now shut up and do your job.
Yes, Shut up and do your job! If you were someone really smart you would not need to work in public arena! You would make your own fortune from talented work not corruption. NOW SHUT THE F@CK UP!