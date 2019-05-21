حسن خليل: الموازنة بالنسبة لي انتهت... وباسيل يرد

رأى وزير المال علي حسن خليل أن الموازنة انتهت بالنسبة له، فيما رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بالقول "الموازنة بتخلص بس تخلص".

وغرّد حسن خليل على حسابه عبر تويتر قائلاً "الموازنة بالنسبة لي انتهت. والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها المادي في هذه الموازنة".

وأكّد أنّه "لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام، ولم يعد هناك أي أمر يستدعي التأخير. لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية".

من جهته، قال باسيل "الموازنة بتخلص بس تخلص".

ومن المفترض ان يكون اليوم، اليوم الاخير لمناقشة الموزانة على طاولة مجلس الوزراء، وسط مخاوف بين موظفي القطاع العام من أن يكون إصلاح الموزانة من جيوبهم.