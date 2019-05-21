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حسن خليل: الموازنة بالنسبة لي انتهت... وباسيل يرد

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من Naharnet Newsdesk 14:14 ,2019 أيار 21
W460

رأى وزير المال علي حسن خليل أن الموازنة انتهت بالنسبة له، فيما رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بالقول "الموازنة بتخلص بس تخلص".

وغرّد حسن خليل على حسابه عبر تويتر قائلاً "الموازنة بالنسبة لي انتهت. والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها المادي في هذه الموازنة".

وأكّد أنّه "لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام، ولم يعد هناك أي أمر يستدعي التأخير. لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية".

من جهته، قال باسيل "الموازنة بتخلص بس تخلص".

ومن المفترض ان يكون اليوم، اليوم الاخير لمناقشة الموزانة على طاولة مجلس الوزراء، وسط مخاوف بين موظفي القطاع العام من أن يكون إصلاح الموزانة من جيوبهم.

لبنان
التعليقات 4
Thumb lebanon_first 15:02 ,2019 أيار 21

Dismay to repeat the budget?

Khalil. You are an employee in the government. Cashing a salary to do your job. You should repeat it 10 times if need be!

Now shut up and do your job.

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Thumb libanaisresilient 15:47 ,2019 أيار 21

Yes, Shut up and do your job! If you were someone really smart you would not need to work in public arena! You would make your own fortune from talented work not corruption. NOW SHUT THE F@CK UP!

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Thumb eagledawn 18:13 ,2019 أيار 21

Vulgar people add nothing but vulgarity #factcheck

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Thumb doodle-dude 16:33 ,2019 أيار 21

lol @ the shia 'western Christian' with triple nationality.

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