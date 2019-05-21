رسوم على رخص الفوميه والسلاح والارغيلة

أقر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الخارجية والاقتصاد منصور بطيش وجبران باسيل، رسوما على رخص زجاج (الفوميه) والسلاح وعلى الاركيلة أيضا.

وفي التفاصيل، وبحسب صحيفة "الجمهورية"، الحكومة أقرت رسم 500 الف ليرة على رخصة الزجاج الداكن لكامل السيارة (الفوميه)، ورسم 200 الف ليرة على رخصة الزجاج الداكن الجزئي، ورسم 200 الف ليرة على رخص السلاح.

ولقد اعترض عليه وزراء الحزب "التقدمي الاشتراكي" لغياب التصوّر حول هذا الاجراء والضوابط.

وكشفت الصحيفة، ان باسيل اقترح زيادة رسم الطابع في وزارة الخارجية من ألف ليرة الى 5 آلاف ليرة.

كذلك اقر مجلس الوزراء فرض رسم مقطوع قدره ألف ليرة على نَفس "الاركيلة" في الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي، ورسم 2% من قيمة البضائع المستوردة لغاية 31/ 12/2022.