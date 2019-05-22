ترامب سيزور إيرلندا ضمن جولة أوروبية

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إيرلندا الشهر المقبل في أول زيارة له إلى هذا البلد بصفته رئيسا للولايات المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس دونالد جي. ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قبلا دعوة (رئيس الوزراء الإيرلندي) ليو فارادكار لزيارة ايرلندا خلال وجودهما في اوروبا".

وتأتي الزيارة المقررة في الخامس من حزيران/يونيو إلى إيرلندا ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا بمناسبة الذكرى ال75 لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

وفيما ستكون زيارة ترامب إلى إيرلندا الأولى له منذ تنصيبه في 2017، إلا أن الرئيس الأميركي ليس غريبا عن هذا البلد.

فأحد ملاعب الغولف التي يمتلكها يقع في دونبيغ (63 كلم) غرب مدينة شانون حيث من المقرر أن يلتقي فارادكار.

وسيجري ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب زيارة رسمية إلى بريطانيا بين 3 و5 حزيران تستقبلهما خلالها الملكة اليزابيث الثانية (93 عاما). وسيلتقي ترامب أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ثم يحضر ترامب مراسم عسكرية في بورتسموث بجنوب انكلترا حيث انطلقت سفن الحلفاء في حزيران 1944 في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ.

ثم يتوقع وصول ترامب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات تلك الذكرى، ويلي ذلك محادثات مع الرئيس ايمانويل ماكرون.