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الموازنة في مسودتها النهائية اليوم رغم تشاؤم باسيل

من Naharnet Newsdesk 13:48 ,2019 أيار 22
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من المرجح ان تقرّ الموازنة اليوم الاربعاء في مسودتها النهائية ليقرّها مجلس الوزراء نهائياً في جلسة يعقدها في القصر الجمهوري غداً الخميس، وذلك في حال توصّل اجتماع سيُعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي قبَيل الجلسة الجديدة.

وسيضمّ اجتماع السراي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، بهدف معالجة العقبات الطارئة، تحضيراً لمتابعة النقاش والاقتراحات وتهدئة الاجواء، بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".

يشار الى أن باسيل كان قد قال خلال جلسة أمس "لسنا راضين على النتيجة، وهذا أسوأ مما كنا نتوقع، والـ 7,6% غير كافية. وكنّا قد اتفقنا في بعبدا على نسبة 7%".

وجاء موقف باسيل مخالفاً لتفاؤل وزير المال بالتوصّل الى الخفض بنسبة 7,6 في المئة.

لبنان
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