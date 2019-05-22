وزير المال: الموزانة انتهت وراضٍ عن النتيجة

أعلن وزير المال علي حسن خليل أن مناقشة موزانة العام 2019 انتهت وانه راض عن النتيجة.

وقال لصحيفة "الجمهورية" "مناقشة الموازنة انتهت ولم يحصل فيها أي تعديل حقيقي، والاربعاء مشهد جديد، والمهم ان نواكبه بعمل حكومي، وانا راض".

وكان خليل حذّر من أنّ أي اضافة الى مواد الموزانة ستدفعه الى مغادرة مجلس الوزراء، "وليتحمّل الجميع المسؤولية".

وقال أمس الثلاثاء "أنا خلصت ووزارة المال انتهت من إعداد الموازنة، وما تقومون به لا علاقة له بالموازنة التي أنجزت أرقامها وأظهرت رقماً مشجعاً جداً وانخفاضاً بنسبة العجز أدّى الغرض المطلوب".

وجاء كلام خليل وسط تباين في المواقف داخل الحكومة، إثر المناقشات المستمرة لتقليص العجز، إذ عبر وزير الخارجية جبران باسيل عن عدم رضاه عن النتيجة، إذ قال خلال جلسة أمس "لسنا راضين على النتيجة، وهذا أسوأ مما كنا نتوقع، والـ 7,6% غير كافية.

وفي أي حال فإنّ 4 مواد جديدة فقط أُدخلت الى الموازنة تتعلق برسم الزجاج الداكن الذي اقترحت وزيرة الداخلية ريا الحسن زيادته من 500 الف ليرة الى مليون ليرة، ورسم على رخص السلاح، كذلك اقترحت الحسن بيع 700 نمرة عمومية موجودة في الوزارة بمبلغ 40 مليون ليرة بدلاً من 11 مليون ليرة، في اعتبار انها تؤمن أكثر من مليار ليرة للخزينة.