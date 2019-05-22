نظام حديث لتفتيش الحقائب في المطار ونقاط تفتيش إضافية

نظام حديث لتفتيش الحقائب في المطار ونقاط تفتيش إضافيةRead this story in English
أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن عناصر قوى الأمن الداخلي في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، سيباشرون بعد إنجاز أعمال التوسعة، بتشغيل نظام حديث يساهم بتفتيش حقائب المسافرين بطريقة أسرع وأكثر أمناً.
واضافت أنه سيتم استحداث نقاط تفتيش إضافية لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين، وتأمين حركة تدفقهم بسهولة.
وكشفت الحسن ان "بالنسبة للامن العام، فإن أعمال التوسعة ستتيح زيادة عدد الكونتوارات من ٢٢ إلى ٣٤ للذهاب، ومن ٣٢ إلى ٤٦ للوصول، ما سيخفف الازدحام بشكل كبير. كما إن اعتماد برامج تدقيق الجوازات المتطورة وتحسّن العمل عليها سيزيد من فاعلية وسرعة التدقيق، ما سيوفر الوقت على المسافر."
It appears Lebanon does have money after all. As usual, the checkpoints are to control us, not the Shia terrorists who smuggle everything to absolute impunity and tax free of course.
Passport Control? you mean they would get rid of the second and redundant Mukhabarat/customs like that you have to stand in line for after you have cleared passport control??? Syria is still in Lebanon if not in name in spirit.