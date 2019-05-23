الحاج حسن: هناك تدخلات سياسية في ملف الخليوي

طلب رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن دراسات الجدوى عن كل المناقصات التي حصلت عام 2028 في ملف مناقصات الخليوي، لافتا الى وجود تدخلات سياسية في الملف.

وقال الحاج حسن في مؤتمر عقده في غرفة الاعلام في المجلس النيابي، تحدث فيه عن آخر تطورات ملف الخليوي، "بدأنا بدراسة النفقات الرأسمالية والتشغيلية وقيمتها الاجمالية بلغت 222 مليون دولار.

ولفت الى انه "طلبنا دراسات الجدوى عن كل المناقصات التي حصلت عام 2018، مشيرا الى تدخلات سياسية قام بها بعض الوزراء في السابق لإلغاء مناقصات وإعطائها لشركات معينة".

واوضح انه "في ملف النفقات الرأسمالية أكدت اللجنة على اجراء المناقصات الشفافة والمفتوحة والالتزام بنتائجها.