وزير المال يعمم على الوزارات والادارات البدء بإعداد مشروع موازنة 2020

عمّم وزير المال علي حسن خليل على الوزارات والادارات البدء بإعداد مشروع موازنة 2010 الذي من المتوقع بدء النقاش فيه مع الوزراء الاسبوع المقبل.

وكانت وزيرة الداخلية ريا الحسن حذرت من خطورة التاخر أكثر في موازنة العام 2019 التي لا تزال تخضع للنقاش على طاولة مجلس الوزراء. وذكرت ان موازنة العام 2020 يجب ان تقدم بعد شهر.

وقالت لصحيفة "الجمهورية" الخميس "لا يجوز أن نتأخّر أكثر بالموازنة، ويجب أن ننتهي، يجب التنبّه الى اننا نبحث موازنة الـ 2019، وموازنة الـ 2020 يجب أن نقدّمها بعد شهر، وبالتالي علينا إنهاء الوقت cut of date ونعود الى بحث الأمور الأخرى لاحقا".

وأضافت الحسن "لا نستطيع ان نعالج كل الأمور مرة واحدة وعلينا إعطاء إشارة إيجابية الى الأسواق والمجتمع الدولي".

ولا يزال الوزراء يناقشون موازنة العام 2019، وغدا الجمعة ستنعقد الجلسة الـ19 لمناقشة الموازنة التي كان من المفترض أن تقر أمس الاربعاء، قبل أن تتعقد إثر تقديم وزير الخارجية جبران باسيل إقتراحات لمواد يريد إضافتها عليها، وسط توتر بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي أعتبر امس ان الموازنة انتهت.

ويعمل الوزراء على إقرار موازنة أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في السابق انها ستكون الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان.

وتمكن الوزراء حتى الان من تخفيض عجز الموازنة بنسبة 7.5 بالمئة، وسط تعهد من الحريري أن يتم خفض موازنة العام 2020 الى 6.5 بالمئة.