جنبلاط: إنجاز الموازنة اهم من تعطيلها بنقاشات عقيمة

شدد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على أن إنجاز الموازنة أهم من تعطيلها بالنقاشات "العقيمة".

وكتب على تويتر الخميس "بالرغم من توصيات الحزب الاشتراكي حول الموازنة التي رُفضت من قبل غالب القوى السياسية مع الاسف والتي تتعلق بالاملاك البحرية والضريبة الموحدة التصاعدية ، يبقى ان انجاز الموازنة اهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل".

وأضاف "آن الاوان ان نخرج بنتيجةويجري بحث موازنة سنة 2020".

ودخلت النقاشات حول موازنة المالية العامة لعام 2019، تعقيدات جديدة، حالت دون إقرار الموازنة في الحكومة، أمس الثلاثاء، بعد 18 جلسة حكومية تمت مناقشتها فيها، وتمثلت في تشنج إضافي بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل.

ورفع رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي دون الإعلان عن إقرار الموازنة، وتم الإعلان عن جلسة جديدة لمجلس الوزراء تُعقد غداً الجمعة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة.