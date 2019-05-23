باسيل: الاصلاحات التي توصلنا اليها في الموازنة غير كافية

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل التوصل لاصلاحات عديدة في الموازنة، لكنه لفت الى انها غير كافية.

وقال في مؤتمر صحفي "نرفض استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا خطة اقتصادية لحل الازمة ونحن لا نفرضها على أحد الا اننا لدينا مسؤولية تجاه اللبنانيين".

وأضاف "وصلنا لاصلاحات عديدة في الموازنة لكنها غير كافية ووصلنا لعجز مقبول لكنه ايضا غير كاف ونحن سنكمل بعملنا الايجابي ولا نضغط بأي شيء وهناك اقتراحات بحاجة للجرأة لاتخاذها".

واكد ان "ما سنقوم به في الايام المقبلة هو اكمال عملنا الايجابي"، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في الموازنة.

وكان باسيل عرض لائحة من 12 إقتراحا لاضافتها الى الموزانة، وسط تشنج بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي حسم امس الثلاثاءان الموزانة انتهت، قبل أن تتعقد خلال جلسة مجلس الوزراء مجددا، وتحال مناقشتها للمرة الـ19 الى يوم الجمعة.