​النقاش​ في الموازنة إنتهى.. والجلسة المقبلة في بعبدا

أعلن وزير الاعلام جمال الجراح أن مجلس الوزراء أنهى مناقشة واقرار مواد وارقام مشروع موازنة 2019، مشيرا الى أنه ستُعقد جلسة في بعبدا يحدد موعدها لاحقا للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة في الرابعة والنصف لارتباطه بموعد مهم ولهذا السبب لم يتحدث بعد الجلسة.

وقال: "خفضنا العجز سبعة ونصف في المئة"، مشيرا الى أن "الحريري قال في مستهل الجلسة إن هناك كلام عن أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية، وهذا الكلام غير صحيح لأن الرؤية الإقتصادية موجودة في البيان الوزراي وبمؤتمر سيدر وخطة ماكنزي، والتصحيح المالي يحصل".

ونقل الجراح عن الحريري قوله في مستهل الجلسة: "توصلنا الى خفض نسبة العجز من 11.5 الى 7.5 بالمئة وهذا أمر غير عادي."

من جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل "أننا لم نسمع تحفظات لا على مواد ولا على أرقام والجميع وافق على الموازنة".

ولفت الى أن "هناك توجهات عامة جرى مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة" وقال: "لا نقاش بمواد أم ارقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا ولا أحد قال إنه لديه ما يضيفه".

وشدد على أن "تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء" مشيرا الى أن "الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر".