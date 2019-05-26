نصر الله يحذر: أميركا ودول الخليج يفرضون على لبنان منع عودة النازحين

نصر الله يحذر: أميركا ودول الخليج يفرضون على لبنان منع عودة النازحينRead this story in English
كشف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الرئيس السوري بشار الأسد سبق وأكد له خلال لقاء بينهما رغبته في أن يعود جميع اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم، محذرا من ان أميركا والغرب وبعض دول الخليج يفرضون على لبنان منع عودة النازحين.
وأكد نصر الله في كلمة متلفزة ألقاها اليوم السبت بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب عام 2000 أنه "وجه سؤالا بهذا الخصوص للأسد خلال اللقاء وأجاب بنعم".
وقال: "أنا منذ سنوات وفي لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد، تحدثت معه بصراحة وسألته هل أنتم تريدون أن يعود النازحون من لبنان إلى سوريا حتى نفهم على بعضنا لأننا نحن أصدقاء وحلفاء ولا يريد أحدنا أن يلحق الأذى بالآخر، قال لي بكل صراحة وبكل صدق نعم نحن نريد أن يعود الجميع إلى سوريا، وحاضرون أن نقدم كل التسهيلات لعودة الجميع إلى سوريا".
وتساءل نصر الله ما هو المانع اليوم أمام عودة اللاجئين السوريين، مجيبا أن هذا المانع سياسي لا علاقة له باعتبارات إنسانية أو أمنية أو اقتصادية.
وأوضح أن "السبب الحقيقي سياسي، الأمر يرتبط بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لأن ولاية الرئيس بشار الأسد ستنتهي عام 2021.. أمريكا والغرب وبعض دول الخليج لا يريدون للنازحيين السوريين أن يعودوا إلى بلدهم بالحد الأدنى قبل الانتخابات الرئاسية السورية".
وأضاف أن "أمريكا والغرب وبعض دول الخليج تقدم هذا الاعتبار السياسي وتفرض على لبنان منع عودة النازحين السوريين"، داعيا الحكومة والقوى السياسية في لبنان إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات والمواقع، بل الحد من هذا المنع، بعد الانتهاء من بحث الموازنة الحكومية.
وأشار إلى وجود إجماع مبدئي في لبنان بشأن ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، رغم وجود اختلاف حول "الوسيلة أو الأسلوب".
وأكد نصر الله أن "كل الذين عادوا إلى سوريا يعيشون كبقية السوريين"، واصفا ما يشاع حول تعرض اللاجئين العائدين لعمليات قتل وتصفية بـ"ادعاءات خطيرة تخدم أغراضا سياسية وتهدف إلى تخويف السوريين النازحين من العودة، وتحميل القوى السياسية اللبنانية التي دعمت العودة المسؤولية، وخاصة المديرية العامة للأمن في لبنان".
If there is one thing all Lebanese agree about, it is the non naturalisation of the Palestinians. No one wants that. What is the goat talking about? Is he in need of popularity??
The day this evil iranian sectarian terrorist is brutally and violently murdered is the day we celebrate our true independence.
Great picture, he looks like an unwashed shia terrorist (Huthi), and that's closer to his true character than the religious uniform he dishonored and desecrated for decades.
As to his speech: nice cartload of BS.
The @POS ran out of diatribe so he falls back on the usual demagoguery of naturalizing Palestinians. He omitted to tell us how will the U.S will force parliament to approve such a law and then have the protector of all Christians (aoun) sign it.
مقدمـة الدسـتور
" ط - ...لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"
That's already addressed in the Lebanese Constitution, a Constitution his Iranian militia keeps obstructing and converting to suit it's own ends.
Nasrallah enough of this Palestinian rhetoric to justify your existence as the dog of the Iranians. Palestinian refugees now amount to less then 170 000 people in Lebanon (Unerwa figures). Most of them left Lebanon as living conditions in the camps and their quasi inexistant rights pushed to immigrate. The only challenge for the Lebanese society are the Syrian refugees that the Assad regime is not allowing them to return