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"الوطني الحر": الاجواء الايجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غدا

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من Naharnet Newsdesk 11:38 ,2019 أيار 26
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أكد قيادي في "التيار الوطني الحرّ" أن الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الموازنة بلغت نهايتها السعيدة، بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء أشبعت فيها درساً ونقاشاً، وهي أقرت بصيغة اتفق عليها كلّ الأطراف".

واستبعد القيادي حصول أي تغييرات فيها، أو إدخال تعديلات "إلّا إذا وجد رئيس الجمهورية أن هناك بنوداً تطال الطبقة الفقيرة".

وأوضح أن الموازنة "مقبولة إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض العجز بنسبة تصل إلى حدود الـ7 في المائة للمرّة الأولى".

و ينتظر أن تقرّ الحكومة موازنة العام 2019 بصيغتها النهائية، في جلسة تعقدها غداً الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحيلها على المجلس النيابي، قبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان في مكة، وسط توقعات بأن يصادق عليها مجلس الوزراء من دون تعديلات جوهرية.

لبنان
التعليقات 1
Thumb marcus 11:50 ,2019 أيار 26

What happened to @POS Bassil's last minute reforms or was that just cheap heroics?

Bassil: Budget Steps Insufficient

http://www.naharnet.com/stories/en/260559-bassil-budget-steps-insufficient-some-decisions-need-courage

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