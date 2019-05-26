جنبلاط ينتقد "المستشرقين" في الخارجية بعد كلام باسيل حول التوطين

انتقد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "المستشرقين" في وزارة الخارجية، وذلك بعد كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن التوطين.

وكتب جنبلاط على "تويتر" الاحد "الى المستشرقين في وزارة الخارجية اللبنانية، نذكر بأن الصهيونية هجرت معظم الشعب الفلسطيني تحت شعار ان "فلسطين ارض بلا شعب" وصفقة القرن قد تهجر الباقي... والنظام السوري هجر ما هجر وجعل من قسم من سوريا أرضا بلا شعب تقريبا. وكل على طريقته يعتبر انه يحارب الارهاب. ملاحظة للتاريخ".

وكان باسيل قال خلال إفطار أقامه حزب "الاتحاد" أمس السبت "لا يكفي ان نقول ان التوطين ممنوع في الدستور فما يمنع التوطين اساسا هو ارادتنا التي لا تتغير والتي ترفض التوطين في لبنان".

ورأى أن "خطر التوطين زاد اليوم لأنه انتقل من لاجئ الى نازح وهناك ارادة واضحة بأن يبقوا على ارضنا فيما واجبنا اعادتهم الى ارضهم عند زوال المحنة وهي تزول بعدما انتصروا هناك كما انتصرنا هنا في 25 ايار".

وشدد باسيل على "اننا سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطيني والسوري الى ارضه ودولته ووطنه وهذا هو تصميمنا وهذا هو لبنان الذي نعرفه: ارض الكرامة لكل انسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس"، لافتاً إلى أن "لبنان الذي نعرفه ارض الكرامة لكل انسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس".