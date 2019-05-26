زلزال بقوة 8 درجات يهز البيرو ولا ضحايا

هز زلزال بقوة ثماني درجات شمال البيرو في وقت مبكر الأحد، ما دفع السكان للفرار من منازلهم لكن دون أن ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن مركز الزلزال كان على عمق 110 كلم.

ووقع الزلزال الساعة 07,41 ت غ على بعد نحو 75 كلم جنوب شرق بلدة لاغوناس قرب الحدود مع البرازيل.

وأشار تقييم أولي لمركز المسح الجيولوجي الأميركي إلى "احتمال سقوط بعض الضحايا ووقوع أضرار" متوقعا أن يكون "التأثير محلي نسبيا".

وأضاف لاحقا أن زلازل بعمق مشابه "تتسبب عادة بضرر أقل على سطح الأرض لكن (...) يمكن الشعور بها من مسافات أبعد من مراكزها".

وشعر سكان شمال ووسط البيرو بما في ذلك في ليما بالهزّة.

وقال علماء الزلازل لدى معهد الجيوفيزياء في البيرو إن قوة الزلزال الذي دام لأكثر من دقيقتين بقليل بلغت 7,5 درجات.

ودعا رئيس البيرو مارتن فيزكارا المواطنين الى "التزام الهدوء" في رسالة نشرها على حسابه في "تيوتر".

وقال "نقيّم المناطق المتأثرة".

وأشارت تقارير أولية بثها التلفزوين المحلي إلى وقوع أضرار في بعض الأبنية في مدينة يوريماغواس قرب مركز الهزة لكن لم تسجل أي إصابات.

وأكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ عدم وجود أي تهديد من احتمال وقوع تسونامي كون الهزة وقعت على عمق كبير في عمق الأرض.

وفي شباط، هز زلزال بقوة 7,5 درجات كان مركزه في الإكوادور منطقتي الساحل والأمازون في شمال البيرو.

وتسبب بجرح تسعة أشخاص وأضرار في الإكوادور، إلا أن البيرو لم تتأثر.

وتقع البيرو في منطقة نشاط زلزالي وأسفر زلزال وقع في 14 كانون الثاني/يناير العام الماضي بلغت قوته 7,3 درجات عن مقتل شخصين وانهيار مبان قرب مدينة اريكيبا الجنوبية.