مجلس الوزراء يحيل مشروع موازنة 2019 الى المجلس النيابي

عقد مجلس الوزراء الاثنين اجتماعا في قصر بعبدا، خصصت لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 التي تم إحالتها الى مجلس النواب ليدرسه ويقره بعد أسبوع.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل من القصر الجمهوري "نحن امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والانفاق وصل الى ٢٣٣٤٠ مليار ليرة و٢٥٠٠ مليار سلفة للكهرباء".

وأعلن أن "هناك قرارات وتوصيات بأن نضع موضع التنفيذ مجموعة من الاجراءات في مجال ضبط الموضوع الجمركي".

ولفت الى أن "الموازنة اقرت كما هي بالارقام ذاتها التي اقرت في السراي وخفضنا العجز الى 7,59 بالمئة وسنعمل كوزارة مالية للبقاء بحدود نسبة العجز".

وبحسب قناة الـ LBCI إن "وزراء القوات تحفظوا على بعض الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي وطلبوا توضيح الحاجة لاجراءات متعددة للوصول الى ارقام الموازنة والشروع باصلاحات بنيوية قبل موازنة 2020".