تسيبراس سيدعو لانتخابات مبكرة بعد انتكاسته في الانتخابات الأوروبية والمحلية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأحد أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات الأوروبية والبلدية على السواء.

وقال تسيبراس في خطاب تلفزيوني "بعد الجولة الثانية للانتخابات المحلية (في الثاني من حزيران/يونيو)، سأطلب من الرئيس الدعوة فوراً إلى انتخابات عامة".

ومن المرجّح وفق تقارير إعلامية أن تجري الانتخابات المبكرة في 30 حزيران/يونيو.

ومع فرز الأصوات في ثلث أقلام الاقتراع، حقّق حزب "سيريزا" اليساري الذي يتزعمه تسيبراس أقل من 24 بالمئة في الانتخابات الأوروبية مقارنة بـ33 بالمئة لحزب المعارضة المحافظ "الديموقراطية الجديدة".

وفي الانتخابات المحلّية التي تجري في الوقت نفسه، أظهرت نتائج أولية تصدّر حزب "الديموقراطية الجديدة" أيضا، أو ضمانه الفوز في الجزء الأكبر من مناطق اليونان الـ13.

وقال تسيبراس أصغر رئيس وزراء يوناني خلال الـ150 عاما الماضية، الذي يجاهر بإلحاده "لن أفرّ أو أتخلّى عن الكفاح من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية".

وأضاف "النتائج الانتخابية (...) ليست على مستوى توقّعاتنا".

ودعا زعيم حزب "الديموقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق تسيبراس إلى الاستقالة.

وتنتهي ولاية تسيبراس التي تمتد لأربع سنوات في الخريف المقبل.

وبرغم انتعاش الاقتصاد منذ 2017 وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، يواجه اليونانيون صعوبات للتعافي من الركود الشديد ومستوى البطالة الذي بلغ 18%، الأعلى في منطقة اليورو.

ويتهم ألكسيس تسيبراس الذي انتخب للمرة الأولى عام 2015 عن اليسار الراديكالي، من قبل معارضيه ب"خيانة" ناخبيه بعدما اضطر في ذلك الوقت إلى نكث وعوده التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية حول "نهاية التقشف".

وبنى تسيبراس، وهو أحد قلائل الزعماء اليساريين في الاتحاد الأوروبي حالياً، حملته الانتخابية الاوروبية على مساندة "القوى التقدمية".